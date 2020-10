DIRETTA Champions League, Atalanta-Ajax 0-2: Si riparte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra le squadre di Gasperini e Ten Hag in tempo reale

L’Atalanta ospita l’Ajax in una sfida valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League. Da una parte i bergamaschi di Gasperini vogliono voltare pagina dopo il ko casalingo contro la Samp e dare seguito al successo all’esordio europeo contro il Midtjylland per avvicinarsi subito alla qualificazione agli ottavi. Dall’altra gli olandesi di Ten Hag non possono permettersi un’altra sconfitta dopo quella subita contro il Liverpool. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2)— Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

AJAX (4-3-3)— Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Tadic; Neres, Traorè, Antony. All.: Ten Hag.

CLASSIFICA: Atalanta punti 3, Liverpool 3, Ajax 0, Midtjylland 0.