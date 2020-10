Le ultime sulle probabili formazioni di Atalanta-Ajax e Shakhtar Donetsk-Inter, sulla guida tv delle partite e sugli intrecci di calciomercato

Torna l’appuntamento con la Champions League con le gare valide per la seconda giornata della fase a gironi. Questa sera saranno due le italiane a scendere in campo con l’Inter che volerà in Ucraina per far visita allo Shakhtar Donetsk alle 18.55 prima del match che invece vedrà impegnata l’Atalanta in casa contro l’Ajax di teg Hag alle 21. Due gare per nulla semplici sulla carta che potrebbero rappresentare già un punto di svolta lungo il cammino per la qualificazione. Tutte le ultime news relative alle probabili formazioni, alla guida TV e agli intrecci di calciomercato in merito ad Atalanta-Ajax e Shakhtar Donetsk-Inter. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sfida per il gioiello: confermata anticipazione CM.IT

Shakhtar Donetsk-Inter, probabili formazioni e mercato

Dopo il pareggio della scorsa settimana in casa contro il Borussia Moenchengladbach l’Inter è chiamata al successo per non rischiare di perdere il treno Champions. Nell’ostica trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, Conte dovrebbe affidarsi al solito schieramento tattico con D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulle fasce tornano Hakimi e Young mentre in mediana ci sarà Barella dietro Lautaro e Lukaku Castro dovrebbe invece presentarsi con il solo Dentinho in attacco supportato da Tetè, Marlos e Solomon.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniieko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Dentinho. ALL.: Luis Castro. A DISP.: Shevchenko, Pyatov, Mampasi, Marquinhos, Vitao, Sudakov, Goncharuk, Shostak, Vyunnik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Moretti, Kolarov, Darmian, Perisic, Nainggolan, Vezzoni, Eriksen, Bonfanti, Pinamonti.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).

LEGGI ANCHE >>> Inter, la Champions per risollevare i conti: il rosso è da 130 milioni

Per quanto riguarda invece il mercato l’Inter deve fare i conti ancora con il caso Eriksen che proprio non riesce a calarsi nella realtà nerazzurra. Il danese resta un vero e proprio enigma tra equivoci tattici e continue bocciature e potrebbe anche partire per l’estero con la giusta offerta: non mancano le idee soprattutto in Premier League. Prossimamente inoltre l’Inter dovrà risolvere anche la questione legata al rinnovo di Lautaro Martinez che potrebbe arrivare entro Natale in attesa poi di capire le mosse del Barcellona.

Shakhtar Donetsk-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Shakhtar Donetsk-Inter è in programma alle ore 18.55 al Kiev Olympic Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. La sfida in terra ucraina sarà inoltre fruibile per gli abbonati anche su ‘Sky Go‘ in streaming sia su PC che su dispositivi mobili.

Atalanta-Ajax, probabili formazioni, mercato e dove vederla

Spazio al doppio centravanti per Gian Piero Gasperini che dovrebbe affidarsi a Muriel e Zapata insieme dal primo minuto contro l’Ajax, reduce in Champions dal KO contro il Liverpool a cui han fatto seguito un sontuoso 13-0 in campionato. Avversario complicato per la ‘Dea’ che si affiderà inevitabilmente al talento di Gomez alle spalle delle due punte, mentre in mediana tornano gli esterni titolari Gosens e Hateboer. Ten Hag invece si affiderà al 4-3-3 con probabilmente Traorè al centro supportato da Neres e Tadic ai fianchi. A guidare la mediana ci sarà invece Blind.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D.Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: Gollini, Rossi, Palomino, Depaoli, Malinovskyi, Pessina, Lammers, Ilicic, Miranchuk, Diallo.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klassen, Blind; Neres, Traorè, Tadic. ALL.: Teg Hag. A DISP.: Stekelenburg, Scherpen, Alvarez, Klaiber, Promes, Ekkelenkamp, Labyad, Antony, Brobbey.

ARBITRO: Skomina (Slovenia).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’addio di Eriksen fa ‘felice’ Marotta | Dalla Spagna: scambio in Premier

Per quanto riguarda il mercato sono arrivate rassicurazioni importanti da parte del ‘Papu’ Gomez in merito al suo futuro all’Atalanta. L’argentino resterà infatti ancora a lungo legato alla ‘Dea’. Non si può invece dire lo stesso di de Roon, che in scadenza di contratto è stato accostato persino al Barcellona.

Atalanta-Ajax è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita in streaming sia su PC che su dispositivi mobili.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Mercato Inter, ESCLUSIVO: Conte insiste per Izzo con la regia di Raiola

Calciomercato Atalanta, futuro a Bergamo: l’annuncio di Gomez