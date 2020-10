Club Brugge-Lazio, Inzaghi: “Faremo di necessità virtù! Serve continuità”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista prima della partenza per Bruges

Alla vigilia del secondo appuntamento in Champions League, Simone Inzaghi ha parlato prima di partire alla volta di Bruges per Club Brugge-Lazio. Inevitabile soffermarsi sulle tante assenze dei biancocelesti, che avranno solo tredici calciatori della prima squadra a disposizione: “Bisogna andare oltre l’emergenza, capisco che è una vigilia diversa dalle altre, ma dobbiamo fare una partita importante” ha dichiarato il tecnico a ‘Sky Sport’.

Sulle preoccupazioni; “Bisognerà fare di necessità virtù. Il problema principale è il non poter ruotare, abbiamo giocato tre giorni fa con il Bologna e ho pochissimi cambi. Ma il momento è questo e dobbiamo andare avanti. L’importante è dare seguito alla vittoria contro il Borussia Dortmund. Ci aspetta un match complicato da affrontare nel migliore dei modi”. Sulla gara di Bruges: “Dovremo mettere tanta intensità in mezzo al campo per portare a casa un risultato positivo. Loro hanno una squadra molto fisica e un centrocampo importante”. Out Immobile, sono tre le opzioni in attacco: “In attacco ho Caicedo, Muriqi e Correa. Solo due partiranno titolari e uno subentrerà a gara in corso. Non so ancora chi giocherà”.

