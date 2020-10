Alla vigilia di Juventus-Barcellona, Danilo ha parlato in conferenza stampa prima di Andrea Pirlo: le parole del brasiliano

“Partite come Juventus–Barcellona sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Ronaldo? Ci manca, come mancherebbe a qualunque squadra. Però abbiamo altri grandi giocatori e tutti vogliamo fare il meglio per vincere”. Così Danilo in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Barcellona. Il difensore brasiliano ha parlato, oltre che della gara, anche del proprio ruolo: “Mi trovo bene nel nuovo ruolo, giochiamo molto la palla. Sono preparato per domani e per aiutare la Juve a vincere. Stiamo lavorando bene, siamo sulla buona strada”.

