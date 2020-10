Barcellona, guai per Koeman: rischia da 4 a 12 giornate di squalifica

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, rischia da 4 a 12 giornate di squalifica per le dichiarazioni dopo il match col Real Madrid

A poche ore dal match di Champions League con la Juventus, il Clasico perso col Real Madrid continua a causare problemi al Barcellona. Secondo quanto rivelato dalla radio spagnola ‘Onda Cero’, infatti, la Federazione spagnola avrebbe denunciato il tecnico Ronald Koeman a causa di alcune sue dichiarazioni al termine del match con i merengues, relative al calcio di rigore assegnato per il fallo di Lenglet su Sergio Ramos.

“Non capisco il VAR, si usa solo contro il Barcellona”, aveva dichiarato in conferenza stampa, “queste trattenute ci sono sempre. In cinque gare si è usato lo strumento video solo per penalizzarci, vorrei che me lo spiegassero. Non è giusto”. L’indiscrezione dell’emittente iberica svela che, per tali parole, Koeman rischierebbe una super-squalifica: potrebbe restare in tribuna da 4 a 12 giornate. Oltre il danno, la beffa…

