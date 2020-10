Atalanta-Ajax, Gasperini: “Poco lucidi. Priorità alla Champions”

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del match di Champions League contro l’Ajax

Gian Piero Gasperini ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il pareggio della sua Atalanta contro l’Ajax, in Champions League: “Abbiamo avuto qualche momento di incertezza, sfruttando meno le occasioni che abbiamo creato. Siamo stati poco lucidi sotto porta ma i ragazzi sono stati davvero straordinari contro una squadra velocissima e molto tecnica. Averla rimontata è un grande merito”

CRESCITA IN EUROPA – “E’ stato un test importante e fondamentale per noi. Se non sei a mille quando si aprono gli spazi è un rischio… Siamo due squadre simili per come aggrediamo gli avversari, non per le disposizioni tattiche. Entrambi andiamo ad accorciare sull’avversario di turno. Ci sono ovviamente delle similitudini di mentalità”.

CAMBI – “In panchina abbiamo giocatori che possono dare delle svolte in attacco ma quando stavo per cambiare Ilicic o Gomez partivano con voglia e forza… Avrebbero potuto finire tranquillamente la gara. Obiettivi? Noi gli obiettivi ce li poniamo di volta in volta. Dobbiamo migliorare per diventare più bravi a livello europeo”.

CAMPIONATO – “Non sono preoccupato, contro la Samp abbiamo fatto un’ottima gara. Questa è una fase fondamentale per la Champions League, stiamo cercando di inserire calciatori che ci possono essere utili. E’ evidente che la testa per noi è a queste due partite di Champions”.

