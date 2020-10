Le pagelle ed il tabellino della prima frazione della partita di Champions League tra Atalanta ed Ajax valida per il gruppo D

Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena la partita di Champions League tra Atalanta ed Ajax. Le due squadre sin da subito non si risparmiano ed attaccano molto, ma la svolta arriva al minuto 28′ con Gosens che con la gamba altissima atterra Traore e provoca il calcio di rigore per gli olandesi realizzato da Tadic. Raddoppio Ajax al 37′ grazie al grave errore di Sportiello che sul cross di Neres lascia il pallone in area e si fa beffare da Traore. Dunque termina con gli uomini di Ten Hag in vantaggio di due gol il primo tempo a Bergamo.

ATALANTA

Sportiello 4.5

Toloi 5.5

Romero 5.5

Djimsiti 6

Hateboer 5.5

Pasalic 6

Freuler 5.5

Gosens 5

Gomez 5.5

Ilicic 5.5

Zapata 6

All. Gasperini 5

AJAX

Onana 6

Mazraoui 5.5

Schuurs 6.5

Blind 6.5

Tagliafico 6

Gravenberch 6

Klaassen 6

Tadic 7

Neres 6.5

L.Traorè 7

Antony 5.5

All. Ten Hag 7

Arbitro: Skomina 6

TABELLINO

ATALANTA-AJAX 0-2 (risultato parziale)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Mojica, Palomino, Ruggeri, Depaoli, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Lammers, A.Traore, Muriel. All. Gasperini

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Tadic; Neres, L.Traore, Antony. A disposizione: Scherpen, Stekelenburg, Klaiber, Ekkelenkamp, Martinez, Alvarez, Labyad, Brobbey, Promes. All. Ten Hag.

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

Var: Juan Martínez Munuera (Spagna)

Ammoniti: 5′ L.Traore, 20′ Klaasen, 22′ Ilicic, 25′ Mazraoui

Espulsi:

Marcatori: 30′ Tadic, 38′ L.Traore