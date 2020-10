Per la quinta giornata del campionato di Serie A, il Parma di Fabio Liverani ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano

È tempo di scendere in campo, per la quinta di giornata del campionato di Serie A, per il Parma di Fabio Liverani. I gialloblu, reduci dalla sconfitta esterna contro l’Udinese, la terza in quattro partite, ospitano lo Spezia di Vincenzo Italiano. I liguri si presentano all’appuntamento dopo il pareggio casalingo, ottenuto in rimonta, contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Tardini’ di Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-SPEZIA

PARMA (3-4-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: