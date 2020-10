La Fiorentina di Beppe Iachini, sulla graticola dopo il pareggio contro lo Spezia, affronta l’Udinese per la quinta giornata del campionato di Serie A

È già tempo di esami per Beppe Iachini. Nel mirino delle critiche per gli ultimi risultati della Fiorentina, ferma a quota 4 punti in classifica e reduce dal pareggio subito in rimonta contro lo Spezia, l’allenatore gigliato si gioca un pezzo di panchina contro l’Udinese. I bianconeri di Luca Gotti arrivano all’appuntamento dopo la vittoria interna, la prima in stagione dopo tre sconfitte consecutive, contro il Parma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-UDINESE

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Cutrone, Ribery. All. Iachini

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, de Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Pussetto. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: