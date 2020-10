Il bollettino con i dati del contagio da Covid-19 di oggi 25 ottobre 2020

Aumentano ancora i casi di Covid-19 in Italia, nel giorno in cui Giuseppe Conte ha firmato e illustrato il nuovo Dpcm con le strette per contenere l’epidemia. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, 25 ottobre, fa registrare un ulteriore impennata del trend di contagi: oggi sono 21273 i casi, a fronte di un +19644 registrato ieri. Le vittime, invece, sono 128 contro le 151 di ieri 24 ottobre. Le persone dimesse sono state 2086 a dispetto delle 2309 di 24 ore fa. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 222.241 (+19.059, ieri +17.180).

Da quando è iniziata l’epidemia sono stati registrati, tra attualmente positivi, vittime e guariti, 525782 casi di coronavirus in Italia. I tamponi effettuati oggi sono stati 161.880, ovvero 15.789 in meno rispetto a ieri: dunque cresce ulteriormente il tasso di positività, che ad oggi è 13,1% a fronte dell’11,05% di ieri. La Regione più colpita è ancora la Lombardia: 5.762 casi totali in 24 ore. Subito dopo sopra quota 2 mila ci sono Campania (+2.590) e Piemonte (+2.287).