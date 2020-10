Parma-Spezia, Liverani a rischio | Tre nomi per sostituirlo

Il Parma ha pareggiato all’ultimo respiro in casa contro lo Spezia: ora Liverani rischia, tre nomi per sostituirlo

È iniziata malissimo l’avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Parma: quattro punti in cinque partite ed un gioco che fatica a girare a pieno regime. Anche oggi i suoi uomini hanno faticato con lo Spezia, pareggiando solamente nel finale di gara. Ecco perché il club emiliano potrebbe già valutare un cambio in panchina: le prossime ore possono essere decisive in questo senso. In caso di esonero di Liverani, colpito anche dall’ira dei tifosi oggi, potrebbe esserci il clamoroso ritorno di D’Aversa, che aveva salutato con un arrivederci il club emiliano. Inoltre, attenzione anche a Semplici e Montella: due allenatori che hanno riscontrato ottimi risultati in Serie A e che attualmente sono liberi. Nessun contatto, al momento, ma solo suggestioni per la panchina dei crociati.

Adesso il Parma è atteso dal terzo turno di Coppa Italia contro il Pescara e, poi, dall’ostica trasferta di ‘San Siro’ contro l’Inter. I prossimi impegni potrebbero risultare decisivi per il futuro di Liverani in Emilia.

