Gennaro Gattuso è tra gli allenatori emergenti del panorama calcistico mondiale. Approdato a Napoli in un clima ostile, durante una netta spaccatura tra calciatori, dirigenza e tifosi, in pochi mesi ha ridato entusiasmo e organizzazione. Dapprima la risalita in classifica, poi la vittoria della Coppa Italia e le ottime prestazioni in Champions League. La breve pausa estiva e un inizio importante di stagione, frenato solo dalla scivolata europea contro l‘AZ. Per lui ora sembra giunto il momento della rinnovata fiducia, che può presto concretizzarsi con la firma fino al 2023: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Gattuso

Prima del derby contro il Benevento, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Gattuso e De Laurentiis avrebbero parlato e potrebbero farlo anche dopo la gara odierna. L’incontro sarebbe andato in scena durante una cena, al centro del colloquio anche il rinnovo del contratto fino al 2023. Novità sono dunque attese in tempi brevi.

