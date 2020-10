Vittoria in trasferta dell’Inter a Marassi contro il Genoa

Torna alla vittoria l’Inter dopo aver conquistato solo un punto in due partite in Serie A contro Lazio e Milan. I nerazzurri avevano anche pareggiato contro il Borussia Moenchegladbach in Champions League per 2-2. I tre punti conquistati oggi serviranno a Conte per ripartire in vista dello Shakhtar. Decisive le reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. Per il Genoa ora sono nove i gol subiti in quattro partite: i rossoblu non vincono dalla prima giornata, quando batterono il Crotone per 4-1.

GENOA-INTER 0-2: 64′ Lukaku (I), 79′ D’Ambrosio (I)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Sassuolo*** 11, Inter 10***, Sampdoria*** 9, Atalanta*** 9, Napoli** 8, Juventus 8, Roma 7, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa* 4, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino 1*.

* una partita da recuperare

** un punto di penalizzazione

*** una partita in più

