Le pagelle Lazio- Bologna 2-1: pasticcio di Danilo, Luis Alberto sontuoso

All’Olimpico “El Mago” incanta e regala la vittoria ai biancocelesti. Ecco le pagelle del match tra Lazio e Bologna

Finisce 2-1 il match tra Lazio e Bologna, con i biancocelesti che la spuntano grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile. Il tentativo di rimonta rossoblù ha dato come frutto solo la rete della speranza, siglata da De Silvestri.

LAZIO

Reina 6 – Sicuro tra i pali. Si fa sentire con la difesa. La traversa lo salva sulla punizione di Orsolini. Si oppone con reattività a Barrow.

Patric 6,5 – Non commette ingenuità. Essenziale.

Hoedt 6,5 – Deciso nelle chiusure, anche in quelle in area di rigore.

Acerbi 6,5 – Sul centro-sinistra della difesa si muove sempre meglio. Ammonito per un fallo tattico.

Marusic 6 – Si dedica soprattutto alla fase difensiva. Esce per un problema muscolare. Dal 41’ Lazzari 6,5 – Su e giù senza sosta per la corsia destra.

Akpa Akpro 6 – Si inserisce bene senza palla. Sfiora il gol in avvio di secondo tempo, anticipato da Danilo al momento del tiro.

Leiva 6 – Prezioso nei recuperi. Alza bandiera bianca per un fastidio muscolare. Dal 41’ Escalante 5,5 – Più qualità che quantità. Dal 78’ Pereira 6 – Esordio con la maglia della Lazio.

Luis Alberto 7 – Impegna dalla distanza Skorupski. Nella ripresa ruba palla a Danilo e dal limite non perdona. Mago. Dal 78’ Parolo s.v.

Fares 6,5 – Arriva spesso al cross da fondo campo. Suo l’assist per il gol di Immobile.

Correa 6 – Finte e controfune per disorientare i difensori rossoblù. Funambolo. Dal 63’ Muriqi 6 – L’intesa con Immobile c’è.

Immobile 7 – Svaria su tutto il fronte offensivo. Di testa supera Skorupski sfruttando un assist di Fares.

Inzaghi 6,5 – Un po’ rotazione in vista della Champions. La sua squadra sotto porta non sbaglia.

BOLOGNA

Skorupski 5,5 – Si allunga in tuffo sul destro di Luis Alberto. Efficace nelle uscite.

De Silvestri 6 – E’ reduce da un infortunio. Ordinato. Segna nel recupero il gol dell’1-2.

Danilo 4,5 – Salvataggio alla disperata su Akpa Akpro. Si fa scippare il pallone da Luis Alberto che arriva al tiro e segna l’1-0.

Tomiyasu 5,5 – Rapido negli anticipi su Correa. Quando non riesce, ricorre al fallo e viene ammonito.

Hickey 5,5 – L’impegno c’è, ma non basta. Dall’88 Denswil s.v.

Schouten 5,5 – Dà una mano alla squadra in entrambe le fasi.

Svanberg 5 – Segna, ma Irrati annulla il gol al Var per un fallo precedente. Vano il tentativo di chiusura su Luis Alberto, che lo supera con un tunnel. Rimedia un giallo. Dal 71’ Baldursson 5 – Non incide.

Orsolini 6 – Il suo mancino a giro sul secondo palo finisce tra le braccia di Reina. La traversa gli nega la gioia del gol su punizione. Dall’80’ Vignato s.v.

Soriano 6 – Ci prova dal limite, ma la mira non è quella giusta. Causa tutte le ammonizioni della Lazio.

Sansone 5,5 – Gioca con intensità, ma non punge. Dal 79’ Santander s.v.

Palacio 5 – Conclude sull’esterno della rete. Fantasma. Dal 71’ Barrow 5 – Tocca pochi palloni.

Mihajlovic 5,5 – La sua squadra non rinuncia ad attaccare, ma alla fine esce con zero punti dall’Olimpico.

Arbitro Irrati 6 – Giusto annullare al Var il gol di Svanberg: l’azione nasce da un fallo di Schouten su Leiva. Gara sempre in pugno.

Lazio-Bologna 2-1, il tabellino

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic (dal 41’ Lazzari), Akpa Akpro, Leiva (dal 41’ Escalante, dal 78’ Pereira), Luis Alberto (dal 78’ Parolo), Fares; Correa (dal 63’ Muriqi), Immobile. All. Inzaghi. A disp. Alia, Luiz Felipe, Vavro, D. Anderson, Parolo, Pereira, Caicedo. All. S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey (dall’88 Denswil).; Schouten, Svanberg (dal 71’ Baldursson); Orsolini (dall’80’ Vignato), Soriano, Sansone (dal 79 Santander); Palacio (dal 71’ Barrow). A disp. Da Costa, Calabresi, Denswil, Mbaye, Paz, Dominguez, Kingsley, Rabbi. All. Mihajlovic.

Arbitro Irrati (Sez. Pistoia)

Reti: 54’ Luis Alberto (L), 76’ Immobile (L), 91′ De Silvestri (B)

Note: Ammoniti: Acerbi (L), Tomiyasu (B), Svanberg (B), Akpa Akpro (L), Hoedt (L)

