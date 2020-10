Lazio-Bologna, tegola Inzaghi | Doppia sostituzione!

Problema per Lucas Leiva in Lazio-Bologna, tegola per Inzaghi che effettua una doppia sostituzione

Problema fisico per Lucas Leiva durante Lazio-Bologna, match della 5a gironata di Serie A. Il centrocampista nei minuti conclusivi della prima frazione non è apparso in gran forma invogliando Simone Inzaghi a sostituirlo. Così, al minuto 43 si è concretizzata una doppia sostituzione: in campo, al posto di Lucas Leiva e Marusic, sono entrati Escalante e Lazzari. Ulteriori dettagli si attendono sulle condizioni dell’esperto centrocampista, mentre l’esterno già ieri non sembrava al meglio: clicca qui per altre novità.

