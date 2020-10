Dopo i due passi falsi contro Milan e Borussia, Genoa-Inter rappresenta una sfida da non fallire per Conte

In piena emergenza a causa del Covid e degli infortuni, l’Inter è la protagonista dell’anticipo delle 18 in casa del Genoa. Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio interno in Champions League, Antonio Conte non può permettersi ulteriori passi falsi, al netto delle assenze. A preoccupare sono soprattutto le fasce, anche se il giallo Hakimi si è risolto in maniera definitiva in mattinata. Maran ritrova invece diversi titolari, risultati negativi al tampone effettuato a metà settimana. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. All. Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Sassuolo*** 11, Sampdoria*** 9, Atalanta*** 9, Napoli** 8, Juventus 8, Inter 7, Roma 7, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa* 4, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino 1.

* una partita in meno

** un punto di penalizzazione

*** una partita in più