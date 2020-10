Dopo l’impresa in Champions League, Gasperini cerca il riscatto in campionato in Atalanta-Sampdoria, anticipo della quinta giornata di Serie A

Reduce dalla convincente vittoria in Champions League, l’Atalanta vuole gettarsi alle spalle la disfatta di Napoli e riprendere il cammino anche in campionato. Di fronte, ci sarà una Sampdoria in salute, che viene da due vittorie consecutive e dal convincente successo per 3-0 contro la Lazio. Negli ultimi cinque precedenti a Bergamo, i blucerchiati sono riusciti a vincere in due occasioni, perdendo gli altri tre confronti. Quella di oggi sarà la nona sfida tra Gasperini e Ranieri, con un bilancio che vede in netto vantaggio il tecnico romano (5 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, de Roon, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. All. Gasperini.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ekdal, Thorsby; Jankto, Ramirez, Damsgaard; Quagliarella. All. Ranieri.

CLASSIFICA SERIE A: