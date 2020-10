Real Madrid, tegola Zidane | Emergenza totale in vista dell’Inter!

Emergenza del Real Madrid sulla fascia destra in vista dell’Inter

La Champions League è una competizione molto difficile e se la rosa attraversa un momento di emergenza, non è facile arrivare alla vittoria. Il Real Madrid, per esempio, sta attraversando un momento simile sulla fascia destra. Dani Carvajal si è infortunato al ginocchio e successivamente anche Adrian Odriozola ha dato forfait.

Zinedine Zidane ha dovuto fare di necessità virtù e ha affidato il ruolo di terzino sinistro a Nacho Fernandez, nel mirino delle italiane durante il mercato estivo. Lo spagnolo è sceso in campo anche nel Clasico contro il Barcellona, ma purtroppo per il tecnico francese è stato sostituito al 43′ per un infortunio muscolare al quadricipite della gamba destra. Al suo posto è entrato Lucas Vazquez, che a questo punto potrebbe scendere in campo anche contro il Borussia Moenchegladbach martedì. Una situazione che verosimilmente si trascinerà fino al 3 novembre, giorno di Real Madrid-Inter.

