La crisi che sta attraversando il gruppo Suning potrebbe indurre l’Inter a cedere un big: i dettagli

Romelu Lukaku si è imposto come uno dei migliori centravanti del panorama europeo con la maglia dell’Inter. La crisi legata al Covid-19 ha però colpito anche il gruppo Suning, proprietario del club nerazzurro. Secondo quanto riferito dal portale ‘Bloomberg‘, infatti, il crollo del patrimonio è stato di oltre il 30% della ricchezza totale e adesso vale circa 5,1 miliardi di dollari. Una situazione che potrebbe indurre anche l’Inter a porsi qualche domanda sugli elementi migliori della rosa e sulla loro permanenza. E tra questi, c’è proprio l’attaccante belga.

Calciomercato, assalto a Lukaku: l’Inter può dire sì

Il difficile momento che sta vivendo anche Suning potrebbe dunque costringere la proprietà a cedere Romelu Lukaku. Chiaramente il centravanti belga resta un elemento imprescindibile per la rosa nerazzurra e soprattutto per Antonio Conte. In questo avvio di stagione ha già messo a segno cinque gol in cinque match, uno score che ha portato i vari top club europei a mettere gli occhi sul giocatore. Uno su tutti il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un bomber visto che Tuchel mal digerisce Icardi. I parigini dovrebbero però offrire una cifra vicina ai 90 milioni di euro per il cartellino dell’ex Manchester United, oltre ad uno stipendio di circa 72 milioni per quattro anni. Un’operazione complessiva da 162 milioni che piegherebbe con ogni probabilità anche la resistenza dell’Inter. Staremo a vedere.

