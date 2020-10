Il Cagliari ha ufficializzato la cessione di Bradaric: il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito

Addio ufficiale per il Cagliari: Bradaric lascia la società sarda in prestito. Lo fa dopo aver collezionato 29 presenze al suo arrivo in Italia nel 2018-2019 e dopo aver giocato in prestito lo scorso anno (Hajduk Spalato e Celta Vigo). Ora per lui nuova esperienza, sempre in prestito, negli Emirati Arabi.

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Al-Ain Saudi Football Club – si legge nella nota ufficiale della società – con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione sportiva 2020-21″.