Calciomercato, retroscena Allegri | Ecco l’accordo col Real Madrid!

Max Allegri potrebbe presto sostituire Zinedine Zidane al Real Madrid: spunta un retroscena con Florentino Perez

Il futuro di Thomas Tuchel al PSG è in bilico, come ha confermato il tecnico stesso in conferenza stampa, e uno dei nomi in pole per la prossima stagione è quello di Massimiliano Allegri.

L’ex juventino, però, potrebbe proseguire la sua carriera in Spagna: secondo quanto riportato da ‘The Transfer Window Podcast’, infatti, ci sarebbero stati contatti importanti tra l’allenatore e Florentino Perez, che già tentò di portarlo al Bernabeu nel 2018.

“Lavoreremo insieme in futuro”, si sarebbero promessi i due, un proposito che potrebbe tornare d’attualità soprattutto se i merengues dovessero continuare a vivere la profonda crisi di risultati delle ultime uscite. Non è affato da escludere, infatti, un esonero a stagione in corso per Zinedine Zidane, il cui sostituto potrebbe essere proprio Max Allegri, col quale trovare l’accordo sarebbe praticamente cosa fatta. E il francese, da parte sua, attenderebbe poi una chiamata dalla Juventus: la sua voglia di tornare, un giorno, a lavorare a Torino è cosa nota…

