Nel sondaggio proposto agli utenti di Calciomercato.it, il Milan risulta come possibile vincente dell’Europa League

Serata agrodolce di Europa League per le squadre italiane ieri sera. Vittorie per Roma e Milan, inattesa sconfitta casalinga per il Napoli. Dopo i match di ieri, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter chi tra le compagini nostrane abbia più possibilità di vincere il trofeo. Il Milan, che ha continuato la sua striscia vincente in casa del Celtic, sembra poter avere ambizioni di vittoria finale, stando al 44,1% dei votanti. Per il 29,4%, però, nessuna può invece puntare ad arrivare in fondo. E infatti solo il 14% ha fiducia nel Napoli, dopo il passo falso contro l’Az Alkmaar. Ancora meno fiducia nella Roma (12,5%), nonostante l’esordio positivo contro lo Young Boys.