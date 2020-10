Sassuolo-Torino, De Zerbi: “Non molliamo mai. Ecco cosa ci manca”

Il commento dell’allenatore del club neroverde nel post partita

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Roberto De Zerbi ha commentato il pareggio per 3-3 ottenuto in rimonta contro il Torino: “Ci sono degli aspetti positivi e altri da sistemare, non siamo ancora brillanti nel gioco. L’ho detto a Bologna, lo dico anche oggi: secondo me non abbiamo rubato niente, la partita l’abbiamo fatta sempre noi. Non molliamo mai, avere un carattere così vuol dire credere nel gruppo. Anche se oggi abbiamo avvertito un po’ la pressione della classifica, non eravamo sciolti. Penso sia una cosa normale, ieri parlavo di non avere ansia: questo è il passaggio che manca ad una squadra come la nostra che deve sognare”.

L’allenatore del Sassuolo indica la via ai suoi: “Dobbiamo cercare il dettaglio. Anche oggi abbiamo preso dei gol un po’ così. La qualità del passaggio diventa determinante, soprattutto quando troviamo avversari che preparano la partita con il possesso di palla in nostro favore”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Derby con il Milan per un centrale: c’è l’appuntamento

Calciomercato Milan, Brahim Diaz brilla: le ultime CM.IT sul suo futuro