Juventus, UFFICIALE: giocatore guarito dal Covid!

Weston McKennie è guarito dal Coronavirus. Il comunicato ufficiale della Juventus

Arrivano ottime notizie per la Juventus di Pirlo in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Come annunciato dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale, “Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19.