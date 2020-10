DIRETTA Serie A, Sassuolo-Torino | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le squadre di De Zerbi e Giampaolo in tempo reale

Il Sassuolo affronta il Torino nell’anticipo che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Un insolito testacoda tra i neroverdi di De Zerbi che vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di passare un intero week end da soli in vetta alla classifica ed i granata del pericolante Giampaolo, ultimi a zero punti anche se con una partita in meno, che hanno disperato bisogno di un risultato positivo. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chirches, Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Milan punti 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Napoli** 8, Juventus 8, Inter 7, Roma 7, Verona 7, Sampdoria 6, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa* 4, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino* 0.

* una partita in meno

** un punto di penalizzazione