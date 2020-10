Ciclismo, protesta al Giro d’Italia: cambia il programma della 19/a tappa

Il meteo piuttosto rigido ha portato alla protesta di alcuni corridori del Giro d’Italia. Cambia il programma della 19/a tappa

La 19esima tappa del Giro d’Italia ha subito sensibile modifiche a seguito della protesta di alcuni corridori che non erano disposti a disputare per intero la frazione alla luce del meteo decisamente sfavorevole. Non tutti i team erano d’accordo ma ci sono stati diversi contatti con l’organizzazione per accorciare la frazione con la nuova partenza che è prevista verso le ore 14 ad Abbiategrasso: 124 i chilometri da percorrere ora.

Il CPA in una nota ha scritto: “Grazie alla giuria e agli organizzatori del Giro d’Italia per aver ascoltato le nostre richieste. La salute è la priorità, specialmente in questo periodo segnato dal Covid. La riduzione della tappa di oggi non limiterà lo spettacolo, ma consentirà alle difese immunitarie dei corridori di non correre rischi più grandi”.

