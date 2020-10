Champions, Barcellona-Juventus con il pubblico | I dettagli

Il big match di Champions Barcellona-Juventus potrebbe giocarsi con il pubblico. Ecco perché

Barcellona-Juventus del prossimo 5 dicembre potrebbe giocarsi con il pubblico. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club blaugrana avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza in grado di consentire l’ingresso fino a 5mila spettatori al ‘Camp Nou’. Ovviamente tale protocollo potrebbe applicarsi solo in campo europeo, dato che il Governo spagnolo non ha al momento alcuna intenzione di riaprire gli stadi vista la situazione critica in cui versa il Paese lato Covid.

