Calciomercato Torino, Vagnati allo scoperto sulla conferma di Giampaolo

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, parla della conferma in panchina di Giampaolo

Fanalino di coda con ancora zero punti in classifica, il Torino di Giampaolo è chiamato in casa del Sassuolo a dare una svolta al pessimo avvio di stagione caratterizzato da solo sconfitte. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il direttore sportivo del club granata ha parlato della posizione dell’allenatore, finito già sotto esame: “Se è confermato? Non abbiamo dato nessuna conferma, perché non abbiamo parlato. Parlare in questo momento non ha senso. Bisogna cercare di fare il massimo per fare punti il prima possibile. Andiamo avanti sul nostro credo, i risultati arriveranno”. Fiducia all’ex Milan, dunque, almeno per il momento.

