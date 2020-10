L’allenatore granata non si sente a rischio esonero: “La società mi ha dato rassicurazioni”

Torino rimontato nel finale sul campo del Sassuolo ed al suo primo punto in classifica dopo quattro partite. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Marco Giampaolo ha parlato della sua posizione ribadendo la fiducia della società: “Quando ci siamo accordati è stata la prima cosa che ho detto: io ho queste caratteristiche. Se non va bene lasciamo perdere. Mi hanno dato rassicurazioni, non ho notato nessun tipo di nervosismo. Lo sanno tutti, anche i calciatori: so che il tempo può essere una definizione astratta, ma io sono questo e non so prendere scorciatoie”.

Sulla partita: “Con il Sassuolo ci giochi male perché è una squadra che ha un gran palleggio. Se non sei ordinato perdi per strada centimetri e spazi. La prestazione è stata importante, mi dispiace per la mia squadra. Abbiamo bisogno di risultati per avere credibilità e per credere in ciò che facciamo. Belotti ha fatto un’altra grande partita, forse abbiamo sprecato troppo”.

