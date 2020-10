Calciomercato Milan, Navas ‘libera’ Donnarumma | Parte l’assalto

Con la possibile cessione di Keylor Navas il Paris Saint Germain tornerebbe alla carica di Gigio Donnarumma. La situazione

In casa Paris Saint Germain vige grande incertezza per quanto riguarda il destino della porta difesa attualmente da Keylor Navas. Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ i parigini starebbero guardando in Italia in caso di probabile partenza dell’estremo difensore ex Real Madrid che a sua volta è in trattativa con l’Inter Miami. Un addio di Navas libererebbe di fatto uno slot tra i pali della squadra parigina che tornerebbe alla carica per Gigio Donnarumma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non è la prima volta che il PSG bussa alla porta del portiere classe 1999, che non ha ancora firmato il prolungamento del suo rapporto con il Milan nonostante l’affare vada avanti ormai da tempo. Se Donnarumma non dovesse firmare il rinnovo ecco quindi che il PSG andrebbe all’assalto già a gennaio provando a bloccare il ragazzo in vista della prossima estate quando sarebbe poi libero a parametro zero. Il Milan dal canto suo consapevole di tutto questo, preme per chiudere la trattativa di rinnovo che ad oggi non arriva. Da lontano osserva anche la Juventus che da tempo ormai segue il giovanissimo portiere rossonero come possibile erede di Szczesny.

