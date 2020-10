Casemiro potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione secondo ‘Don Balon’. Chelsea e Juventus le squadre interessate al brasiliano che ha una valutazione di 70 milioni

Momento delicato in casa Real Madrid dopo gli ultimi risultati negativi tra Liga e Champions. Zidane rischia grosso nel ‘Clasico’ di domani contro il Barcellona, con tanti campioni merengues che non stanno rendendo secondo le attese. Tra questi c’è anche Casemiro, che non sembra più un giocatore insostituibile nello scacchiere dei campioni di Spagna.

Il nazionale brasiliano potrebbe così lasciare a fine stagione dopo 6 anni il Real Madrid, con Florentino Perez che farebbe cassa dalla sua cessione. L’obiettivo del presidente dei ‘Blancos’ è quello di svecchiare la rosa e nello specifico il reparto di centrocampo, con Camavinga e Kante obiettivi primari per la prossima estate. Casemiro è attualmente legato fino al 2023 e verrebbe messo sul mercato con una valutazione di 70 milioni di euro dal Real. Somma che – stando al portale ‘Don Balon’ – sarebbero disposte a versare Chelsea e Juventus. Londinesi e bianconeri sono le due compagini che avrebbero mostrato il maggiore interesse per il 28enne verdeoro e la prossima estate potrebbero farsi sotto per acquisire il cartellino. Casemiro a più riprese negli anni scorsi è stato accostato al club campione d’Italia.

