Voti e tabellino di Young Boys-Roma, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League

La Roma è in svantaggio dopo i primi 45 minuti. Fonseca fa turnover totale e la squadra ne risente parecchio in campo, con poche occasioni e tanti errori in tutte le fasi di gioco. Al contrario lo Young Boys è attento, riparte e fa girare il pallone con buona velocità: Juan Jesus è in costante difficoltà, Carles Perez non trova posizione mentre Nsame è una spina nel fianco della Roma. A decidere è un gol su calcio di rigore, al limite, concesso al 13′ agli svizzeri.

Young Boys

Von Ballmoos 6

Burgy 6,5

Lustenberger 6,5

Zesiger 6

Hefti 6

Rieder 6,5

Sierro 6

Maceiras 6

Ngamaleu 6

Nsame 6,5

Fassnacht 6

All.: Gerardo Seoane 6,5

Roma

Pau Lopez 6

Jesus 5

Fazio 6

Kumbulla 5,5

Karsdorp 5

Villar 6

Cristante 5,5

Bruno Peres 5,5

Carles Perez 5

Pedro 6

Borja Mayoral 5,5



All.: Paulo Fonseca 5

Arbitro: Carlos del Cierro Grande 5,5

IL TABELLINO DI YOUNG BOYS-ROMA

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Ngamaleu, Nsame, Fassnacht.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Seydoux, Ali Camara, Maier, Lefort, Sulejmani, Gaudino, Siebatcheu, Aebischer, Mambimbi, Elia.

All.: Gerardo Seoane

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Jesus, Fazio, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Santon, Spinazzola, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

Marcatori: 13′ rig. Nsame

Ammoniti: Karsdorp

Arbitro: Carlos del Cierro Grande

Assistenti: Juan Carlo Yuste – Roberto Alonso Fernandez

Quarto Uomo: José María Sánchez