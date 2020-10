SONDAGGIO CM.IT – Inter, Conte sotto accusa: è lui il colpevole

Dopo il pareggio contro il Borussia, l’Inter non vive un buon momento: i tifosi attribuiscono la colpa principale ad Antonio Conte

Sconfitta nel derby, pareggio al debutto in Champions: partita con i favori del pronostico, l’Inter di Antonio Conte fatica ad ingranare. Il 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach ha aperto le discussioni anche sull’allenatore salentino. Calciomercato.it ha chiesto in un sondaggio su Twitter, di chi è la colpa maggiore del periodo non felice dei nerazzurri. Proprio Conte è stato giudicato il colpevole principale raccogliendo quasi il 62% di voti. Il 20% ritiene, invece, che la colpa vada attribuita al mercato incompleto, mentre il restante 18% considera i calciatori responsabili dei risultati non in linea con le aspettative.

