Sono 21 i calciatori convocati da Gattuso per Napol-AZ Alkmaar, sfida valida per la prima giornata di Europa League

Il Napoli scenderà in campo questa sera per il primo turno della fase a gironi di Europa League contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Per l’occasione Gattuso ha convocato 21 calciatori tra i quali spicca soprattutto il recupero di Lorenzo Insigne. Ancora out invece Elmas e Zielinski a causa del Coronavirus.

Portieri: Ospina, Meret, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.

