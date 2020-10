‘Bomba’ dalla Spagna: lite furiosa nello spogliatoio | Futuro alla Juventus

Marcelo-Real ai titoli di coda. Il futuro del terzino brasiliano potrebbe essere alla Juventus, anche se nella corsa al suo cartellino ci sarebbe anche l’Inter

Florentino Perez furioso a dir poco dopo la cocente e per certi versi umiliante sconfitta casalinga contro lo Shakhtar Donetsk nella gara d’esordio stagionale in Champions League. ‘Trema’ Zidane, il cui futuro potrebbe essere a tinte bianconere, ma anche diversi big o ‘senatori’ del Real Madrid. Su tutti Marcelo Vieira da Silva Junior, noto semplicemente come Marcelo.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Don Balon’, dopo il ko con gli ucraini il presidente delle ‘Merengues’ è andato negli spogliatoi dell’Alfredo Di Stefano’ e, tra una parola grossa e l’altra, si è ‘scagliato’ contro proprio il terzino brasiliano dicendogli testuali parole riportate dal sito spagnolo: “A gennaio fai le valigie“. Del resto il rapporto tra i due è ai minimi termini, tanto che da mesi si parla di un addio di Marcelo ai ‘Blanços’. Addio a giugno, ma ora appunto a gennaio, con la Juventus in pole – sempre secondo ‘Don Balon’ – e l’Inter a inseguire. In scadenza nel giugno 2022, il Real potrebbe lasciarlo andar via per pochi milioni.

