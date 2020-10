Liverpool, Klopp rivela: “Avrei dovuto lasciare in estate”

Le parole del manager del Liverpool Jurgen Klopp sul suo futuro con la squadra inglese con la quale ha vinto Champions e Premier

“Se fossi stato intelligente, avrei lasciato Liverpool quest’estate”. Jurgen Klopp parla così ai giornalisti in conferenza stampa. Il manager tedesco spiega il suo punto di vista e racconta di come sia riuscito a lasciare un bel ricordo di sé al Borussia Dortmund: “Quando ho lasciato il Borussia, l’ho fatto nel momento giusto e con il modo giusto: i giudizi erano positivi quando sono arrivato e quando me ne sono andato”.

Il pensiero va alla duplice vittoria (prima Champions, poi Premier League) confrontate con il momento non felice atraversato dalla squadra: “Se avessi lasciato quest’estate, i giudizi sarebbero stati tutti positivi. Invece non sono così intelligente”. Il Liverpool non ha avuto un buon avvio di stagione: ko contro l’Arsenal in Supercoppa, terzo in campionato ma con soltanto un punto conquistato nelle ultime due partite. Inevitabili le critiche alle quali Klopp risponde a suo modo.