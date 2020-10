Inter, frecciatina ai nerazzurri: like ‘galeotto’ di Politano

Un like su Instagram di Matteo Politano scatena le ire dei tifosi dell’Inter. Frecciatina dell’ex nerazzurro alla squadra di Conte

Pareggio amaro quello di ieri sera per l’Inter di Conte che non va oltre il 2-2 in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Non sono mancate le critiche per la compagine nerazzurre che ha subito inevitabilmente anche l’ironia dei social come nel caso dell’ultimo post Instagram degli ‘Autogol’ che pubblicato una foto con scritto ‘quando sei l’unica italiana a non aver vinto in Champions’. Un post sotto il quale spunta anche il like ‘malandrino’ dell’ex Matteo Politano, evidentemente dal dente ancora avvelenato. Un mi piace che non è passato chiaramente inosservato agli occhi dei tifosi interisti.

