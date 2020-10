Il giornalista Paolo De Paola non le manda a dire e attacca l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo il pareggio all’esordio in Champions

Antonio Conte, dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro il Borussia Mönchengladbach all’esordio nella fase a gironi della Champions League, è nel mirino della critica. La sua Inter non ha messo in mostra un grande gioco, soffrendo molto la squadra tedesca. E dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, altro passo quasi falso dei nerazzurri che non lascia indifferenti. “Esclusa l’Inter, il doppio turno di Champions è stato molto positivo, nonostante una situazione esasperata dal Covid – le parole del giornalista Paolo De Paola a ‘Radio Punto Nuovo’ – La Dinamo Kiev (avversaria della Juventus, ndr) è pochissima roba, mentre la Lazio ha fatto vedere una qualità eccelsa, soprattutto a centrocampo. L’Atalanta ha mostrato costanza di rendimento. L’Inter non riesce ad avere identità. Con quella rosa, bisogna esser negati per sbagliare la formazione e non dargli gioco. Se si pensa che un sostituto è Sanchez, mi sembra eccessivo il pagamento di uno stipendio così lauto”.

