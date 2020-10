Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della quinta giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla quinta giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Primo turno di Serie A lungo, che avrà inizio venerdì, con Sassuolo-Torino, e si chiuderà lunedì con Milan-Roma. Un turno che arriva dopo le fatiche di coppa e con le solite incognite legate al coronavirus. Un mix esplosivo che non fa altro che mandare in confusione tutti i fantallenatori che non sanno chi mandare in campo. Sabato poi sarà la volta di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Inter e Lazio-Bologna. La domenica gli occhi saranno puntati soprattutto al posticipo serale con la Juve di Pirlo che ospita il Verona di Juric. Attenzione anche al derby campano tra Benevento-Napoli delle 15.00.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sassuolo-Torino venerdì ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, H. Traoré, Djuricic; Caputo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Segre, Rincon, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Belotti.

⚡Hot: Caputo e Belotti le due certezze assolute

⛔Not: Ricardo Rodriguez è molto indietro

⚽Sorpresa: attenzione alla possibile titolarità di Gojak nei granata

Atalanta-Sampdoria sabato ore 15

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Miranchuk, Gomez; D.Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

⚡Hot: De Roon è in grande forma, così come Thorsby

⛔Not: Tonelli potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Candreva e Miranchuk potrebbero impressionare

Genoa-Inter sabato ore 18

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

⚡Hot: Pandev è una garanzia. Continuate a puntare su Lukaku e Barella

⛔Not: Vidal non ci sta facendo impazzire

⚽Sorpresa: occhio a Christian Eriksen

Lazio-Bologna sabato ore 20.45

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Immobile cerca riscatto anche in Serie A. Soriano è in stato di grazia.

⛔Not: Orsolini non sembra al top della condizione

⚽Sorpresa: probabile chance da titolare per Muriqi, scommetteteci!

Cagliari-Crotone domenica ore 12.30

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

⚡Hot: Simeone sta andando alla grande! Cigarini certezza

⛔Not: Magallan ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: primo bonus per Marin?

Benevento-Napoli domenica ore 15:00

⚡Hot: Caprari sa segnare alle grandi. Mertens, è tempo di bonus pesanti! Osimhen non si tocca

⛔Not: Montipò, non subirne più di tre potrebbe essere già un successo

⚽Sorpresa: Koulibaly è tornato solido in difesa ora ci aspettiamo qualche bonus a sorpresa

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

Parma-Spezia domenica ore 15:00

⚡Hot: Gervinho-Nzola per il gol ad alta velocità! Via libera per Cyprien e Ricci

⛔Not: Non vi fidate di Farias, troppo discontinuo in carriera

⚽Sorpresa: Si può tornare a schierare Cornelius, pronto anche dalla panchina

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Kucka.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Farias, Nzola, Gyasi.

Fiorentina-Udinese 25 ottobre ore 18:00

⚡Hot: Milenkovic-Biraghi, in difesa le idee migliori. Pereyra più di de Paul per il bonus a centrocampo

⛔Not: Amrabat non ci convince, è il lontano parente di quello ammirato a Verona

⚽Sorpresa: Deulofeu-Cutrone, ex rossoneri dalla panchina per stupire!

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Juventus-Verona domenica ore 20:45

⚡Hot: Morata ha il piede caldo. Cuadrado convince così come Faraoni

⛔Not: Non aspettatevi bonus da Bentancur

⚽Sorpresa: buon voto e magari +3 a sorpresa, Demiral può stupirvi

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Ramsey; Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Kalinic.

Mila-Roma lunedì ore 20:45

⚡Hot: E’ Ibra vs Dzeko! Kessie-Pedro promossi a pieni voti!

⛔Not: Mancini rischia di fare la fine di D’Ambrosio

⚽Sorpresa: Calabria e Spinazzola per il bonus strani!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio