Calciomercato, addio al Psg: Mbappe in parola con il nuovo club

Per Kylian Mbappe il futuro sarebbe lontano dal Psg: per l’attaccante francese il padre avrebbe già dato la sua parola al nuovo club

Via da Parigi ma senza Real Madrid. Per Kylian Mbappe la decisione sembra essere già stata presa: niente rinnovo con il Psg e nuova squadra scelta dal ristretto numero di club che possono ambire al giovane attaccante francese. Tra questi però ad avere la meglio potrebbe essere il Manchester United, come riferisce ‘The Guardian’. In particolare, sarebbe il papà del calciatore a spingere in questa direzione: secondo il tabloid britannico, infatti, avrebbe già dato la sua parola ai ‘Red Devils’.

Mbappe dal canto suo sarebbe contento di andare allo United, una società che non attraversa un periodo felice ma che resta comunque tra le più famose al mondo. Inoltre, il 21enne transalpino sarebbe allettato dalla possibilità di ripercorrere la carriera di Cristiano Ronaldo, approdando in giovane età a Manchester. Proprio nei giorni scorsi si era parlato di un possibile tentativo della Juventus per Mbappe con un eventuale scambio con Cristiano Ronaldo.