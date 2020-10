Calciomercato Juventus, rimane nel mirino il giovane Ansu Fati: Mendes tratta il rinnovo col Barcellona ma alle sue condizioni

La Juventus monitora costantemente i campioni del futuro, per proseguire in un’ottica di rinnovamento della rosa senza perdere in competitività. Tra i giocatori maggiormente seguiti, c’è sempre Ansu Fati, ancora una volta a segno con il Barcellona in Champions League contro il Ferencvaros. ‘Sport’, in Spagna’, fa il punto sul futuro del giovane attaccante. Jorge Mendes spinge per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, chiedendo l’adeguamento dello stipendio al livello almeno di altri titolari. Si profila un braccio di ferro tra l’agente portoghese e il club, che vuole trattenere il giocatore ma nemmeno svenarsi. Il procuratore può farsi forza, d’altro canto, con le numerose richieste pervenute per lo stesso Ansu Fati, tra cui proprio quella della Juve, che attende interessata alla finestra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ronaldo vuole sfidare Messi. Atteso il responso Uefa

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Addio Ronaldo se parte Dybala