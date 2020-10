Calciomercato, la nuova Inter non decolla: sarà subito rivoluzione?

Pareggio interno dell’Inter di Antonio Conte contro il Borussia Monchengladbach all’esordio stagionale in Champions League: i nerazzurri arrivavano dalla sconfitta interna nel derby della Madonnina con il Milan

Non è l’inizio di stagione che tutti si aspettavano per l’Inter di Antonio Conte. Dopo le prime due vittorie pirotecniche, in casa contro la Fiorentina ed in trasferta con il Benevento, l’Inter non è stata più in grado di vincere. Prima il pareggio all’Olimpico contro la Lazio, poi la sconfitta nel derby per arrivare al pari interno con il Gladbach nella serata di ieri, un’occasione ghiotta sprecata vista la sconfitta del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk. Quali sono i problemi e le criticità in casa Inter? Quali invece le possibili soluzioni? Scopriamolo insieme

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Inter, Conte non ha più alibi. E se ci fosse un ribaltone clamoroso?

Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia di Julen Lopetegui, le parole di Antonio Conte avevano fatto pronosticare agli addetti ai lavori un possibile addio del tecnico leccese prima dell’inizio della stagione 2020/2021. All’orizzonte c’era già il nome di Massimiliano Allegri, altro ex Juventus, ma poi non se ne è fatto più nulla. Conte è rimasto ed ha avuto i giocatori richiesti, basti pensare a Kolarov e Vidal. D’altro canto, non è arrivata la pedina principale chiesta dall’ex ct della Nazionale, ovvero N’Golo Kante. Inoltre, le ultime positività al Covid di molti titolari, uno su tutti Hakimi, hanno messo in seria difficoltà un gruppo che sembra già fragile.

Inter-Borussia 2-2 - LOLLOBRIGIDA: "Conte è un MAZZONE rivisitato"

Watch this video on YouTube

E se Conte dovesse continuare la striscia negativa, potrebbe davvero esserci un clamoroso ribaltone? Sicuramente il nome più caldo per un eventuale avvicendamento alla guida tecnica dell’Inter è quello di Max Allegri, seguito da Mauricio Pochettino, ma attenzione alla suggestione Maurizio Sarri. Il fresco ex bianconero potrebbe essere offerto alla Beneamata. Su di lui è forte l’interesse della Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inter-Borussia Monchengladbach, ESCLUSIVO Capuano: “Conte ha attenuanti, ma sta snaturando la squadra”

Calciomercato Inter, capitolo rosa: Lukaku predica nel deserto. Occhio alla rivoluzione di gennaio

Passiamo ora alle criticità ed ai punti forti della rosa a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore più rappresentativo e, sicuramente quello più decisivo, è senza dubbio Romelu Lukaku. I suoi gol, doppietta ieri, e la sua grinta sono elementi imprescindibili. Opache invece, almeno finora, le prestazioni dei nuovi arrivi Kolarov e Vidal. Gli emblemi dell”Instant Team’ creato dalla dirigenza per questa stagione, se dovessero continuare così, potrebbero facilmente dire addio al termine dell’annata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inter, infortunio per Sanchez: il comunicato UFFICIALE

L’altro tema è sicuramente legato al futuro di Christian Eriksen. Il trequartista danese, ieri più brillante rispetto alle ultime uscite, non ha feeling con Conte che, in quella posizione, gradirebbe maggiormente un incursore di gamba. Sull’ex Tottenham c’è l’interesse del Real Madrid e una sua partenza nel calciomercato di gennaio non è da escludere. Discorso analogo per Radja Nainggolan e Matias Vecino, entrambi sulla lista dei partenti salvo ribaltoni clamorosi dentro (con le prestazioni) e fuori (cambio in panchina) dal campo.

Merita una menzione anche Marcelo Brozovic. Il mediano croato, rigenerato da Luciano Spalletti nella posizione di volante davanti alla difesa, sta soffrendo il nuovo ruolo di mezz’ala con Conte e potrebbe anche lui andarsene a gennaio, magari per finanziare il grande colpo Kante.

Maurizio SARRI è pronto a tornare ad allenare in SERIE A!

Watch this video on YouTube

Infine, menzione speciale per Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Il primo, dato per partente negli ultimi giorni di mercato, potrebbe risolvere buona parte dei problemi difensivi dell’Inter. Il secondo, da sempre nel mirino del Barcellona, si sta dimostrando un giocatore di assoluto livello ed un addio, soprattutto se Conte dovesse restare, diventa sempre meno probabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: PAGELLE E TABELLINO INTER-BORUSSIA | Lukaku salva Conte, disastro Vidal