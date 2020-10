Stefano Pioli è stato intervistato dalla TV del club alla vigilia della sfida contro il Celtic di Europa League che si disputerà domani

Domani sera il Milan sarà di scena in Europa League contro il Celtic. Alla vigilia della sfida, prima della conferenza stampa ha parlato Stefano Pioli a ‘Milan TV’: “Abbiamo lavorato tanto per tornare in Europa e adesso vogliamo rimanerci, l’Europa League è una competizione importante, abbiamo un girone molto equilibrato, molto competitivo, ci teniamo a cominciarlo bene. Hauge e Dalot? Sono entrambi giovani ma hanno dimostrato subito grande capacità di adattamento, si sono inseriti, hanno delle buonissime qualità, sono disponibili e pronti per giocare”.

CALHANOGLU – “Purtroppo gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, dispiace che Hakan abbia avuto questo infortunio ieri, ma ho la fortuna di avere tanti altri giocatori a disposizione, forse anche con caratteristiche diverse. Troveremo la soluzione migliore per mettere in campo una squadra competitiva anche domani sera”.

Infine sugli obiettivi: “Noi dobbiamo giocare sempre per vincere, sapendo che bisogna superare le difficoltà che ogni volta le partite ti presentano. Gli avversari sono molto forti ma abbiamo le qualità per poter vincere, più sei compatto e ti sacrifichi e più hai possibilità di portare a casa un risultato positivo”.

