Continua l’emergenza infortuni in casa Real Madrid e Zidane perde un altro pezzo in vista della sfida contro l’Inter del 3 novembre

Piove sul bagnato in casa Real Madrid, che inizia ad interrogarsi seriamente sulla bontà dell’investimento fatto nell’estate del 2019. Vittima di un ennesimo infortunio a inizio stagione, Eden Hazard dovrà stare lontano dai campi più del previsto. Durante la conferenza di ieri, lo stesso Zinedine Zidane si è mostrato pessimista sul recupero dell’attaccante belga che, stando alle informazioni in possesso di ‘As’ e ‘Marca’, rientrerà solamente dopo la sosta di novembre. Una notizia importante anche in chiave Inter, visto che prima della sosta affronterà proprio il Real in Spagna (3 novembre alle 21).

