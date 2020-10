Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Borussia Mönchengladbach, match valevole per la fase a gironi della Champions League. Match equilibrato, risultato ancora fermo sullo 0-0

Handanovic e Sommer poco impegnati, termina a reti bianche il primo tempo di Inter–Borussia Borussia Mönchengladbach. La squadra di Conte non riesce a mordere nonostante la buona vena di Sanchez e un Eriksen in ripresa sulla trequarti. Prima del riposo il rasoterra di Lukaku spaventa Sommer. Positivo l’esordio di Darmian, poco incisivo invece Perisic sulla corsia opposta. Il Borussia crea qualche problema all’Inter nella seconda parte di tempo, Hoffman spreca un contropiede potenzialmente letale per i tedeschi. Neuhaus lucido in mezzo al campo, Thuram fa valere fisico e doti tecniche.

INTER

Handanovic 6

D’Ambrosio 5,5

De Vrij 6

Kolarov 6

Darmian 6,5

Barella 6

Vidal 6

Perisic 5,5

Eriksen 6

Sanchez 6,5

Lukaku 6

All. Conte 6

BORUSSIA

Sommer 6

Lainer 6

Ginter 6

Elvedi 6

Bensebaini 6,5

Kramer 6

Neuhaus 6,5

Hoffman 5,5

Embolo 6

Thuram 6,5

Plea 6

All. Rose 6

Arbitro: Kuipers 6

TABELLINO

Inter-Borussia Mönchengladbach 0-0

Inter (3-4-1-2):Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Padelli, Stankovic, Lautaro Martinez, Ranocchia, Boscolo Chio, Moretti, Nainggolan, Squizzato, Brozovic, Bastoni, Pinamonti. Allenatore: Conte

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hoffman, Embolo, Thuram, Plea. A disposizione: Sippel, Grün, Lang, Herrmann, Wolf, Stindl, Traoré, Wendt, Jantschke, Reitz. Allenatore: Rose

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Var: Makkelie (Olanda)

Ammoniti: D’Ambrosio (I)

Espulsi:

Note: 1′ di recupero