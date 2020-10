Eriksen, titolare in Inter-Borussia Moenchengladbach, accende il dibattito tra Esteban Cambiasso e Fabio Capello

Antonio Conte punta su Christian Eriksen per la prima di Champions dell’Inter. Il danese è titolare contro il Borussia Moenchengladbach dopo aver avuto poco spazio in campionato. Proprio il trequartista ex Tottenham è il motivo del confronto andato in scena su ‘Sky’ nel pre-gara tra Esteban Cambiasso e Fabio Capello.

Il centrocampista argentino si è rammaricato dell’assenza di Hakimi perché le sue accelerazioni sarebbero state perfette per i lanci di Eriksen. Di tutt’altro avviso l’ex allenatore di Inter, Roma e Juventus che ha ribattuto spiegando che un fuoriclasse dovrebbe dimostrare il suo valore in qualsiasi circostanza e che l’ex Spurs avrebbe dovuto fare di più e che è l’ora di finirla con gli alibi.