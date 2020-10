Genoa, UFFICIALI i risultati dei tamponi: cinque nuove negatività

Nuova tornata di tamponi in casa Genoa, con cinque importanti novità per quanto riguarda i tesserati.

Giornata di tamponi in casa Genoa, fino a oggi la squadra più colpita dalle positività al Covid-19: il sito ufficiale della società rossoblu ha comunicato la sopraggiunta negatività di cinque tesserati precedentemente risultati positivi e, per questo, posti in isolamento. Si tratta di Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta. I calciatori hanno già sostenuto le visite mediche di idoneità medico-sportiva e possono riprendere ad allenarsi regolarmente.

Sale quindi il numero dei guariti, con i cinque citati che si aggiungono a Perin, Marchetti, Radovanovic, Biraschi, Behrami, Melegoni, Zajc e Schone, con quest’ultimo comunque non disponibile perché non inserito in lista. Restano adesso da valutare soltanto le condizioni di Petar Briek e Darian Males.

