Esordio nella fase a gironi della Champions League per l’Inter di Antonio Conte che ospita i tedeschi del Borussia Mönchengladbach

Dopo le vittorie di Juventus, contro la Dinamo Kiev, e Lazio, contro il Borussia Dortmund, è il momento per l’Inter di scendere in campo per l’esordio nella fase a gironi della Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dalla cocente sconfitta patita nel derby contro il Milan, nella prima giornata del gruppo B ospitano il Borussia Mönchengladbach. Gli uomini di Marco Rose arrivano all’appuntamento dopo il pareggio casalingo in Bundesliga contro il Wolfsburg. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku

BORUSSIA M’GLADBACH: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea

CLASSIFICA GRUPPO B: