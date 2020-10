Coronavirus, coprifuoco nel Lazio: l’ordinanza regionale

Coronavirus, la Regione Lazio con una nuova ordinanza decreta il coprifuoco: limitazioni agli spostamenti, le ultime

I numeri in aumento relativamente ai contagi e ai decessi da coronavirus impongono misure restrittive da parte delle Regioni, anche in maniera ulteriore rispetto al DPCM ultimo del Governo. La Regione Lazio, con una nuova ordinanza, ha stabilito limitazioni alla mobilità dalle ore 24 alle 5 del mattino a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre. L’ordinanza firmata da Nicola Zingaretti introduce l’obbligo di motivare gli spostamenti in quella fascia oraria per motivi di stretta necessità e di salute. Sancito inoltre il potenziamento dei posti letto negli ospedali, così come il ricorso alla didattica digitale nelle scuole.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, bollettino 21 ottobre: salgono i positivi e i decessi

Coronavirus, UFFICIALE: annullati gli Europei Under 19 | Italia qualificata ai Mondiali U20