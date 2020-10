La notizia della positività al Covid-19 di Hakimi ha stravolto le scelte di Antonio Conte

L’Inter questa sera scenderà in campo al ‘Giuseppe Meazza’ contro il Borussia Moenchegladbach, alle 20.55. Si tratta dell’esordio in Champions League in questa stagione. Ma non solo, questa sera potrebbe verificarsi anche un altro debutto: quello di Matteo Darmian, al momento favorito per sostituire Achraf Hakimi, risultato positivo al Covid-19. Il posto dell’ex terzino del Real Madrid verrà dunque preso verosimilmente dall’ex Parma, arrivato durante la sessione di calciomercato estiva dal Parma.

Nico Bastone

